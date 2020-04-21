Лебедев об Усике: если бы таких людей было побольше, жили бы иначе

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев рассказал, что перед поединком с Табисо Мчуну не думал о возможной встрече с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

«Усик сейчас на другой планете, если говорить о боксе. Когда эта схватка ещё была в мечтах, мы оба были другими. А сейчас не хотел бы витать в облаках. Александр уже сделал себе имя как на ринге, так и за его пределами. Послушайте, что он говорит. Если бы таких людей было побольше, жили бы иначе», — заявил Лебедев в интервью RT.

Ранее атлет выразил мнение, что пауэрлифтер Михаил Кокляев мог победить бойца ММА Александра Емельяненко в боксёрском бое.