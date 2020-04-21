Лебедев об Усике: если бы таких людей было побольше, жили бы иначе
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«Усик сейчас на другой планете, если говорить о боксе. Когда эта схватка ещё была в мечтах, мы оба были другими. А сейчас не хотел бы витать в облаках. Александр уже сделал себе имя как на ринге, так и за его пределами. Послушайте, что он говорит. Если бы таких людей было побольше, жили бы иначе», — заявил Лебедев в интервью RT.
Ранее атлет выразил мнение, что пауэрлифтер Михаил Кокляев мог победить бойца ММА Александра Емельяненко в боксёрском бое.