Лебедев об Усике: если бы таких людей было побольше, жили бы иначе

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Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев рассказал, что перед поединком с Табисо Мчуну не думал о возможной встрече с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.
Лебедев об Усике: если бы таких людей было побольше, жили бы иначе
  • © РИА Новости

«Усик сейчас на другой планете, если говорить о боксе. Когда эта схватка ещё была в мечтах, мы оба были другими. А сейчас не хотел бы витать в облаках. Александр уже сделал себе имя как на ринге, так и за его пределами. Послушайте, что он говорит. Если бы таких людей было побольше, жили бы иначе», — заявил Лебедев в интервью RT.

Ранее атлет выразил мнение, что пауэрлифтер Михаил Кокляев мог победить бойца ММА Александра Емельяненко в боксёрском бое.

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