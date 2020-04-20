Названа причина смерти 22-летнего воспитанника «Локомотива» Самохвалова

Тренер московской «Казанки», которая является второй командой «Локомотива», Александр Гришин рассказал о причинах смерти защитника клуба Иннокентия Самохвалова.

«Знаю то же, что и все пока. Мы сейчас все на карантине, тренировок никаких же нет. Это ужасно... Если медицина допустила его до тренировок, то, наверное, не было никаких проблем. Написали нам, что сердечная недостаточность», — цитирует Гришина РИА Новости.

Игроку стало плохо во время индивидуальной тренировки, после чего он скончался. Самохвалов, у которого остались жена и сын, являлся воспитанником железнодорожников.

Ранее сообщалось, что футболист второй команды «Локомотива» скончался в возрасте 22 лет.