Названа причина смерти 22-летнего воспитанника «Локомотива» Самохвалова

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Тренер московской «Казанки», которая является второй командой «Локомотива», Александр Гришин рассказал о причинах смерти защитника клуба Иннокентия Самохвалова.
Названа причина смерти 22-летнего воспитанника «Локомотива» Самохвалова
  • © официальный сайт ФК "Казанка"

«Знаю то же, что и все пока. Мы сейчас все на карантине, тренировок никаких же нет. Это ужасно... Если медицина допустила его до тренировок, то, наверное, не было никаких проблем. Написали нам, что сердечная недостаточность», — цитирует Гришина РИА Новости.

Игроку стало плохо во время индивидуальной тренировки, после чего он скончался. Самохвалов, у которого остались жена и сын, являлся воспитанником железнодорожников.

Ранее сообщалось, что футболист второй команды «Локомотива» скончался в возрасте 22 лет.

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