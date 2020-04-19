Каррера считает, что Тедеско нужно дать время в «Спартаке»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о нынешнем наставнике команды Доменико Тедеско.
Каррера считает, что Тедеско нужно дать время в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Смотрю ли я игры «Спартака»? Нет, у меня нет времени. Я должен думать об АЕК и своей работе. Что касается результатов «Спартака», то команде нужно время. Это великий клуб, но у него сейчас много молодых игроков. Тедеско может проделать отличную работу», — заявил Каррера в прямом эфире на странице журналистки Марии Командной в Instagram.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года, выиграв с командой титул чемпиона России, первый для «Спартака» за 16 лет. Тедеско работает с командой с октября 2019 года.

Ранее Каррера назвал самый памятный матч в «Спартаке».

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