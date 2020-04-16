Хоккеист Марков завершил профессиональную карьеру

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Защитник ярославского «Локомотива» Андрей Марков завершил карьеру хоккеиста.
Хоккеист Марков завершил профессиональную карьеру
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента хоккеиста Сергея Исакова.

С 2000 по 2017 год Марков выступал за «Монреаль Канадиенс», проведя более 1 тыс. матчей за канадскую команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 2017 году хоккеист вернулся в Россию, подписав двухлетний контракт с «Ак Барсом». Последним клубом 41-летнего защитника был «Локомотив».

Марков является победителем чемпионата мира — 2008 в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что хоккеист ЦСКА Романов перейдёт в «Монреаль».

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