Хоккеист Марков завершил профессиональную карьеру

Защитник ярославского «Локомотива» Андрей Марков завершил карьеру хоккеиста.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента хоккеиста Сергея Исакова.

С 2000 по 2017 год Марков выступал за «Монреаль Канадиенс», проведя более 1 тыс. матчей за канадскую команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 2017 году хоккеист вернулся в Россию, подписав двухлетний контракт с «Ак Барсом». Последним клубом 41-летнего защитника был «Локомотив».

Марков является победителем чемпионата мира — 2008 в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что хоккеист ЦСКА Романов перейдёт в «Монреаль».