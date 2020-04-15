Фигуристка Гулякова призналась, что равняется на Туктамышеву

Российская фигуристка Анастасия Гулякова призналась, что старается брать пример с чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой.

«Я равняюсь на Лизу. Она мне иногда даже в чем-то помогает, подсказывает что-то», — приводит слова Гуляковой «Матч ТВ».

Гулякова и Туктамышева занимаются в группе тренера Алексея Мишина в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне на чемпионате России Туктамышева заняла четвёртое место, не сумев отобраться на европейское первенство. Кроме того, она завоевала бронзовые медали на этапах Гран-при в Китае и США.

Ранее Туктамышева пошутила о том, как проходит карантин у девушек.