Двукратный обладатель Кубка Стэнли Верстиг объявил о завершении карьеры

Канадский хоккеист Крис Верстиг объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Какая же получилась история, а ведь, когда я был ребёнком из Северного Летбриджа, который играл на улице, я только и мог мечтать, чтобы попасть в НХЛ. Я многое воспринимал как должное, когда там оказался, но всегда с уважением относился к партнёрам по команде и сотрудникам клубов, за которые играл. Все они оказали огромное влияние на мою жизнь», — приводит слова Верстига пресс-служба Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA).

33-летний канадский форвард был выбран «Бостон Брюинз» на драфте НХЛ 2004 года под общим 134-м номером. В лиге он играл за такие команды как «Торонто Мейпл Лифс», «Филадельфия Флайерз», «Флорида Пантерз», «Каролина Харрикейнз», «Лос-Анджелес Кингз», «Калгари Флэймз» и «Чикаго Блэкхокс», в составе которого он в 2010 и 2015 годах выиграл Кубок Стэнли. В его активе также выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) — в 2018 году он перешёл в омский «Авангард», но уже спустя два месяца покинул команду по семейным обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что НХЛ продлила период самоизоляции до 30 апреля.