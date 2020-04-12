В Канаде назвали лакросс-гол Свечникова лучшим в сезоне
- Reuters
По итогам голосования, лучшим голом была признана шайба российского форварда «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова, заброшенная в матче с «Калгари Флеймз».
LACROSSE! MOVE!! @ASvechnikov_37!!! pic.twitter.com/BsvwZQGQG2— NHL GIFs (@NHLGIFs) October 30, 2019
В финальном голосовании Свечников обошёл нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (62% голосов против 38%).
Ранее Николай Голдобин заявил о намерении вернуться в НХЛ через два года.