В Канаде назвали лакросс-гол Свечникова лучшим в сезоне

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Шоу «Хоккейная ночь в Канаде» телерадиосети CBS провело голосование за лучший гол сезона на момент паузы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В Канаде назвали лакросс-гол Свечникова лучшим в сезоне
  • Reuters

По итогам голосования, лучшим голом была признана шайба российского форварда «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова, заброшенная в матче с «Калгари Флеймз».

В финальном голосовании Свечников обошёл нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (62% голосов против 38%).

Ранее Николай Голдобин заявил о намерении вернуться в НХЛ через два года.

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