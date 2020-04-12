В Канаде назвали лакросс-гол Свечникова лучшим в сезоне

Шоу «Хоккейная ночь в Канаде» телерадиосети CBS провело голосование за лучший гол сезона на момент паузы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

По итогам голосования, лучшим голом была признана шайба российского форварда «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова, заброшенная в матче с «Калгари Флеймз».

В финальном голосовании Свечников обошёл нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (62% голосов против 38%).

Ранее Николай Голдобин заявил о намерении вернуться в НХЛ через два года.