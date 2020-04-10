Ковальчук: не хочу загадывать, сколько лет я ещё собираюсь играть

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук ответил на вопрос о своих планах на будущее.

«Я хочу играть, пока чувствую себя хорошо. Я готов играть, голоден до игры, хочу играть. Хоккей приносит мне удовольствие. Когда почувствую, что хоккей станет работой, я закончу. Но сейчас я получаю удовольствие, стараюсь изо всех сил, стараюсь держать себя в форме и делаю некоторые успехи, так что посмотрим. Не хочу загадывать, сколько лет я ещё собираюсь играть», — заявил Ковальчук в интервью Cam&Strick Podcast.

36-летний хоккеист играет на профессиональном уровне с 1999 года. В России в разное время он выступал за такие клубы, как «Спартак», воспитанником которого является, «Ак Барс», «Химик» и СКА. За океаном его карьера началась в 2001 году, когда он был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим первым номером клубом «Атланта Трэшерз». В его активе также выступления за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Лос-Анджелес Кингз». С января 2020 года он играет за «Вашингтон».

В составе сборной России Ковальчук провёл 127 матчей и завоевал с командой золото Игр-2018 и бронзу Олимпиады-2002. В его активе также два золота, два серебра и три бронзы чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что Северная Дакота готова принять оставшиеся матчи НХЛ.