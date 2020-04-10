Орсер о прогрессе Медведевой: мы двигались шаг за шагом

Канадский специалист Брайан Орсер, который является тренером российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о прогрессе своей подопечной.

«Спортсмены должны быть терпеливыми, и мы очень тщательно относимся к закладыванию базы, подолгу работаем вообще без прыжков. Я всегда говорю, что для результата требуется полтора года. Но вспомните, как слабо Медведева выглядела в короткой программе на Skate Canada. Мы двигались шаг за шагом на тренировках, закладывая базу, и через некоторое время ко мне подошли и сказали: «Боже, какой прогресс!» — рассказал Орсер в интервью Skate Oakville.

Он отметил, что постепенно у Медведевой появилось скольжение, также она прибавила в концентрации и уверенности.

«При этом мы продолжали приспосабливаться к изменениям её тела. Я вижу её работу ежедневно на тренировках, но любому тренеру приятно, когда к нему подходят и говорят «вау», замечая разницу. В какой-то момент это начинает приносить результаты», — добавил специалист, подчеркнув, что, по его мнению, Медведева показала лучшее в карьере катание на этапе Гран-при в Москве.

Медведева покинула группу Этери Тутберидзе и начала заниматься у Орсера в 2018 году.

В нынешнем сезоне спортсменка заняла второе место на этапе Гран-при в Москве, стала пятой на этапе в канадской Келоуне и снялась с чемпионата России после короткой программы из-за проблем с коньками.

Ранее сообщалось, что Медведева сфотографировалась для журнала в образе Сейлор Мун.