Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию рассказала об участии в чемпионате мира по сёрфингу

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина рассказала о поездке на чемпионат мира по сёрфингу.

«На своём первом ЧМ в прошлом году оказалась почти случайно — ехала туда запасной. В итоге я действительно отобралась в сборную под первым номером, несмотря на то что соревновалась с теми, кто катается десять, а то и 20 лет. И если бы не коронавирус, неизвестно, как бы всё сложилось. Конечно, хотелось бы попасть на Игры — всегда мечтала побывать в Японии», — заявила спортсменка в интервью RT.

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