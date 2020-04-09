Тиманина объяснила, почему не хочет сниматься без одежды

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина рассказала о том, как часто ей предлагают сняться без одежды.

«Предлагают часто. Но у меня цель с самого начала была другой. Я хотела стать такой Машей Шараповой от синхронного плавания. Охватить люксовую сферу, люксовые бренды, такие как «Диор», «Армани». Но люксовые бренды никогда не будут работать с девочкой, которая снимается голой для обложки журнала «Плейбой», — заявила Тиманина в интервью RT.

Ранее олимпийская чемпионка по синхронному плаванию рассказала, как теряла сознание в воде.