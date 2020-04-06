СМИ: НХЛ может доиграть сезон в Северной Дакоте

Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривает возможность проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата и плей-офф сезона-2019/20 в штате Северная Дакота.

Как сообщает Sportsnet, данный вариант рассматривается, поскольку Северная Дакота является одним из самых малонаселённых штатов США.

Игры могут пройти на арене в Гранд-Форксе, принимавшей матчи молодёжного чемпионата мира 2005 года и мирового первенства 2016 года среди игроков младше 18 лет.

Отмечается, что лига продолжит искать другие варианты продолжения сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в НХЛ продлили карантин до 15 апреля.