Румменигге: немецкие клубы согласились доиграть сезон

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Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что в Бундеслиге намерены доиграть сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса.
Румменигге: немецкие клубы согласились доиграть сезон
  • Reuters

«Лига справляется с коронавирусом довольно хорошо. Всё проходит гармонично и солидарно. Сейчас важно, чтобы сильные поддерживали слабых, поэтому мы стараемся не наседать на маленькие клубы. В Германии все согласны доиграть сезон. 36 клубов приняли решение, что сезон нужно закончить, даже если это состоится после 30 июня по политическим или медицинским причинам», — приводит слова Румменигге AS.

Бундеслига а также другие немецкие футбольные чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Ранее Румменигге высказал мнение, что коронавирус избавит футбол от высоких зарплат и трансферных сумм.

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