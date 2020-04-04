Овечкин рассказал, кто из игроков НХЛ его поразил

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что был впечатлён легендарным чешским нападающим Яромиром Ягром, а также своими современниками Джо Торнтоном и Здено Харой.

«Таких игроков несколько. Первый — Яромир Ягр. Он начал выступать в 17 и продолжает это делать до сих пор. Ещё Джо Торнтон и Здено Хара. Им уже по 40 лет, и они тоже всё ещё в форме и показывают хороший хоккей. Это удивительно», — приводит слова Овечкина Men's Journal.

В текущем сезоне на счету российского форварда 67 (48 + 19) очков в 68 встречах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Овечкин был признан лучшим снайпером в истории НХЛ по мнению болельщиков.