Ибрагимович признался, что пока не принял решения о своём будущем

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что пока не знает. завершать ли карьеру или продолжить выступления на профессиональном уровне.

«Давайте посмотрим. Пока не знаю, чего хочу. Каждый день происходит что-то новое. Кто мог предвидеть коронавирус? Живи и радуйся жизни. У меня есть семья, за которой надо ухаживать, у них все хорошо», — приводит слова 38-летнего шведа SVD.

Ибрагимович примкнул к «Милану» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. За «россо-нери» швёд провёл восемь матчей, в которых забил три гола.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может стать агентом после окончания карьеры.