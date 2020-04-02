Ибрагимович признался, что пока не принял решения о своём будущем

Короткая ссылка
Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что пока не знает. завершать ли карьеру или продолжить выступления на профессиональном уровне.

«Давайте посмотрим. Пока не знаю, чего хочу. Каждый день происходит что-то новое. Кто мог предвидеть коронавирус? Живи и радуйся жизни. У меня есть семья, за которой надо ухаживать, у них все хорошо», — приводит слова 38-летнего шведа SVD.

Ибрагимович примкнул к «Милану» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. За «россо-нери» швёд провёл восемь матчей, в которых забил три гола.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может стать агентом после окончания карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить