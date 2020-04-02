Ибрагимович признался, что пока не принял решения о своём будущем
«Давайте посмотрим. Пока не знаю, чего хочу. Каждый день происходит что-то новое. Кто мог предвидеть коронавирус? Живи и радуйся жизни. У меня есть семья, за которой надо ухаживать, у них все хорошо», — приводит слова 38-летнего шведа SVD.
Ибрагимович примкнул к «Милану» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. За «россо-нери» швёд провёл восемь матчей, в которых забил три гола.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович может стать агентом после окончания карьеры.