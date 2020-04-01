Дзюба раскритиковал россиян, пренебрежительно относящихся к коронавирусу

Форвард «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба высказался об отношении соотечественников к пандемии коронавируса.

«Меня поражают наши люди. Если не заботитесь о себе, то подумайте о других, подумайте о врачах! Возможно, водка отчасти спасает. Но, к сожалению, сейчас ситуация плохая. Слабоумие и отвага — многие путают эти вещи. Говорят, что спортсмены не самые умные люди. Но мы как минимум дисциплинированны и прекрасно понимаем, что здоровье — наше всё», — заявил Дзюба в прямом эфире в Instagram Тины Канделаки.

В качестве доказательства серьёзности проблемы с коронавирусом футболист привёл ситуацию в Италии.

«Вся Италия поначалу смеялась, хотя в Италии самое возрастное население и они должны были напрячься больше всех. А они смеялись: хи-хи, ха-ха. И вот что из этого вышло. Слышал, что у футболиста «Ювентуса» Ругани супруга заболела коронавирусом на четвёртом месяце беременности. Как это скажется? Мне это интересно», — добавил Дзюба.

Ранее Дзюба оценил обложку FIFA 21 с изображением Лукашенко.