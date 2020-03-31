Глушаков рассказал о футболке, которую получил от Месси

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о футболке, которую получил от капитана каталонской «Барселоны» Лионеля Месси после матча сборных России и Аргентины в 2017 году.
Глушаков рассказал о футболке, которую получил от Месси
  • РИА Новости

«Футболка Месси лежит дома в укромном месте. Ждёт своего часа. Что Месси сказал? Сказал: «Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Тогда Россия уступила Аргентине со счётом 0:1.

Глушаков выступал за национальную команду с 2011 по 2018 год. За это время он провёл в её составе 57 матчей, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей.

Ранее Глушаков высказался о нарушении карантина бывшим одноклубником по «Спартаку» Квинси Промесом.

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