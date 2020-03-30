Боксёра Кушиташвили перевели из СИЗО под домашний арест

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2-й Западный окружной военный суд изменил меру пресечения двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили, который был арестован за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
Боксёра Кушиташвили перевели из СИЗО под домашний арест
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, спортсмен переведён из СИЗО под домашний арест. При этом меру пресечения продлили до 1 мая.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны Росгвардией 3 февраля по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. Во время обыска у боксёра был обнаружен кокаин. Суд отправил Кушиташвили под арест. 14 февраля 2-й Западный окружной военный суд оставил спортсмена под арестом, после того как экспертиза обнаружила следы кокаина в его анализах.

После этого Кушиташвили был пожизненно отстранён от выступлений за сборную России.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России проведёт проверку спортсменов и тренеров после инцидента с Кушиташвили.

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