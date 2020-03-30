Легионер «Зенита» Малком учит русский язык во время карантина из-за пандемии коронавируса

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Бразильский игрок «Зенита» Малком рассказал, чем занимается в условиях пандемии коронавируса.
Легионер «Зенита» Малком учит русский язык во время карантина из-за пандемии коронавируса
  • РИА Новости

Как сообщил спортсмен изданию Meu Timao, «чемпионат России остановлен, всем жителям рекомендуется соблюдать осторожность и оставаться дома».

«Я тренируюсь в соответствии с инструкциями, получаемыми от сотрудников клуба. Общаюсь с семьей через социальные сети или видеосвязь. Использую возможность, чтобы читать и изучать русский язык. Хочу улучшить свою разговорную речь. Для этого слушаю музыку», — поведал Малком.

Ранее сообщалось, что супруга Семака и мать семерых детей заявила о желании завести ещё троих-четверых.

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