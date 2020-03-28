Скелетонист Трегубов объяснил своё неудачное выступление в прошедшем сезоне

Российский скелетонист Никита Трегубов рассказал о причинах своего неудачного выступления в сезоне-2019/2020.

«Хуже нельзя представить. Раньше боролся за тройку, а сейчас даже в шестёрку не получалось попасть. На такое точно не рассчитывал. Причём ладно была бы травма, не дай бог. Но нет, я был здоров, тренировался, готовился», — приводит слова Трегубова РИА Новости.

Он отметил, что частично его неудачи связаны с неправильно поставленным стартовым разгоном.

«После Олимпиады тренировался меньше, а стартовый разгон был таким же. И к технике были вопросы: новая, федерация и я закупаем её каждый год. Но она неконкурентоспособная, это видно даже по скорости, если сравнивать других спортсменов и нас. Те же Саша Третьяков, Лена Никитина показывают лучший старт, но проигрывают. Это тоже ненормально», — добавил скелетонист.

По итогам сезона-2019/20 Трегубов занял десятое место в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате Европы он стал шестым, а на мировом первенстве — девятым.

Ранее сообщалось, что результаты российских бобслеистов и скелетонистов в сезоне-2019/20 признаны удовлетворительными.