Скелетонист Трегубов объяснил своё неудачное выступление в прошедшем сезоне

Короткая ссылка
Российский скелетонист Никита Трегубов рассказал о причинах своего неудачного выступления в сезоне-2019/2020.
Скелетонист Трегубов объяснил своё неудачное выступление в прошедшем сезоне
  • © Александр Шеметов
  • РИА Новости

«Хуже нельзя представить. Раньше боролся за тройку, а сейчас даже в шестёрку не получалось попасть. На такое точно не рассчитывал. Причём ладно была бы травма, не дай бог. Но нет, я был здоров, тренировался, готовился», — приводит слова Трегубова РИА Новости.

Он отметил, что частично его неудачи связаны с неправильно поставленным стартовым разгоном.

«После Олимпиады тренировался меньше, а стартовый разгон был таким же. И к технике были вопросы: новая, федерация и я закупаем её каждый год. Но она неконкурентоспособная, это видно даже по скорости, если сравнивать других спортсменов и нас. Те же Саша Третьяков, Лена Никитина показывают лучший старт, но проигрывают. Это тоже ненормально», — добавил скелетонист.

По итогам сезона-2019/20 Трегубов занял десятое место в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате Европы он стал шестым, а на мировом первенстве — девятым.

Ранее сообщалось, что результаты российских бобслеистов и скелетонистов в сезоне-2019/20 признаны удовлетворительными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить