Футболист академии мадридского «Атлетико» умер в возрасте 14 лет
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Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Причины смерти юного игрока не уточняются.
«Мы потрясены печальными известиями о смерти нашего игрока и глубоко сожалеем по этому поводу. «Атлетико» скорбит вместе с семьёй и друзьями Кристиана в это тяжелейшее время», — прокомментировал случившиеся президент Атлетико Энрике Сересо.
14-летний Минчола шесть лет тренировался в системе мадридского клуба.
Ранее сообщалось, что скончался экс-президент «Реала» Лоренсо Санс.