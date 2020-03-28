Футболист академии мадридского «Атлетико» умер в возрасте 14 лет

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Игрок академии мадридского футбольного клуба «Атлетико» Кристиан Минчола умер в возрасте 14 лет.
Футболист академии мадридского «Атлетико» умер в возрасте 14 лет
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Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Причины смерти юного игрока не уточняются.

«Мы потрясены печальными известиями о смерти нашего игрока и глубоко сожалеем по этому поводу. «Атлетико» скорбит вместе с семьёй и друзьями Кристиана в это тяжелейшее время», — прокомментировал случившиеся президент Атлетико Энрике Сересо.

14-летний Минчола шесть лет тренировался в системе мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что скончался экс-президент «Реала» Лоренсо Санс.

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