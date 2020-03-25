Источник: НХЛ планирует доиграть сезон во второй половине лета

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) рассчитывают доиграть текущий сезон в июле и августе.
Источник: НХЛ планирует доиграть сезон во второй половине лета
  • Reuters

«НХЛ сочла необходимым доиграть нынешний сезон в июле и августе. Лига посчитала свои доходы и пришла к выводу, что может потерять $1,5 млрд доходов. Потому планируется доиграть сезон в июле и августе или позже. За основу взят срок с июля по август. По такому плану все готовятся», — цитирует РИА Новости источник в НХЛ, знакомый с ситуацией.

Лига прервала регулярный чемпионат из-за вспышки коронавируса в мире.

Ранее жена хоккеиста «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко показала, чем их семья занимается во время карантина.

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