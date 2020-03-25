Джошуа отправился на самоизоляцию после встречи с принцом Чарльзом, у которого обнаружен коронавирус

Действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британский боксёр Энтони Джошуа ушёл в самоизоляции после встречи с принцем Чарльзом, у которого был обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает The Sun. По словам представителя команды спортсмена, Джошуа чувствует себя хорошо, но следует указаниям британского правительства.

В следующем поединке боксёр должен встретиться с болгарином Кубратом Пулевым, однако бой был отложен из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что принц Чарльз заразился коронавирусом.