Джошуа отправился на самоизоляцию после встречи с принцом Чарльзом, у которого обнаружен коронавирус

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Действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британский боксёр Энтони Джошуа ушёл в самоизоляции после встречи с принцем Чарльзом, у которого был обнаружен коронавирус.
Джошуа отправился на самоизоляцию после встречи с принцом Чарльзом, у которого обнаружен коронавирус
  • © James Warren/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает The Sun. По словам представителя команды спортсмена, Джошуа чувствует себя хорошо, но следует указаниям британского правительства.

В следующем поединке боксёр должен встретиться с болгарином Кубратом Пулевым, однако бой был отложен из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что принц Чарльз заразился коронавирусом.

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