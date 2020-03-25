Джошуа отправился на самоизоляцию после встречи с принцом Чарльзом, у которого обнаружен коронавирус
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Об этом сообщает The Sun. По словам представителя команды спортсмена, Джошуа чувствует себя хорошо, но следует указаниям британского правительства.
В следующем поединке боксёр должен встретиться с болгарином Кубратом Пулевым, однако бой был отложен из-за мировой пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что принц Чарльз заразился коронавирусом.