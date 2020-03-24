В ФИФА допустили изменения в правилах переходов игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о создании комиссии, которая рассмотрит необходимость внесения поправок в нынешних трансферных правилах.

«18 марта бюро совета ФИФА создало рабочую группу ФИФА-конфедерации в ответ на COVID-19. Эта группа оценивает необходимость внесения поправок или временных пунктов в регламент ФИФА о статусе и трансфере игроков для защиты контрактов в отношении обеих сторон — как футболистов, так и клубов, а также корректировки регистрационных периодов игроков», — цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-службу ФИФА.

Ранее Инфантино допустил уменьшение количества футбольных турниров.