В ФИФА допустили изменения в правилах переходов игроков

Короткая ссылка
Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о создании комиссии, которая рассмотрит необходимость внесения поправок в нынешних трансферных правилах.
В ФИФА допустили изменения в правилах переходов игроков
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«18 марта бюро совета ФИФА создало рабочую группу ФИФА-конфедерации в ответ на COVID-19. Эта группа оценивает необходимость внесения поправок или временных пунктов в регламент ФИФА о статусе и трансфере игроков для защиты контрактов в отношении обеих сторон — как футболистов, так и клубов, а также корректировки регистрационных периодов игроков», — цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-службу ФИФА.

Ранее Инфантино допустил уменьшение количества футбольных турниров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить