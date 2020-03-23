Карпин, Месси и другие звёзды футбола снялись в ролике ФИФА на тему профилактики коронавируса

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Бывший полузащитник сборной России, а ныне главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вместе со звёздами мирового футбола снялся в ролике Международной футбольной федерации (ФИФА), посвящённом теме профилактики коронавируса.
Карпин, Месси и другие звёзды футбола снялись в ролике ФИФА на тему профилактики коронавируса
  • РИА Новости

ФИФА совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) выпустила ролик, где звёзды мужского и женского футбола дают советы относительно личной гигиены и профилактики коронавируса.

Вместе с Валерием Карпиным в ролике принимают участие испанцы Хави, Карлес Пуйоль и Икер Касильяс, немцы Мирослав Клозе, Филипп Лам и Селия Шашич, англичане Гари Линекер и Майкл Оуэн, фанцузы Юри Джоркаефф и Лаура Жоржес, а также Самюэль Это'О (Камерун), Сами Аль-Джабер (Саудовская Аравия), Алиссон (Бразилия), Эмре Белезоглу (Турция), Джаред Боргетти (Мексика), Джанлуиджи Буффон (Италия), Сунил Чхетри (Индия), Хань Дуань (Китай), Радамель Фалькао (Колумбия), Карли Ллойд (США), Лионель Месси (Аргентина), Мидо (Египет), Пак Джи Сун (Корея) и Асако Такакура (Япония).

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