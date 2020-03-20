СМИ: «Реал» не будет увольнять Зидана вне зависимости от итогов сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан продолжит работу с командой вне зависимости от итогов сезона.

Как сообщает AS, данное решение было принято из-за остановки текущего сезона, связанной с эпидемией коронавируса.

После 27 туров испанской футбольной Примеры «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая на два очка от «Барселоны». В Лиге чемпионов подопечным Зидана предстоит ответный матч с «Манчестер Сити» в 1/8 финала турнира.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласен отпустить Гарета Бэйла летом бесплатно.