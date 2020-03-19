Александр Емельяненко: Кадыров сделал для меня больше, чем старший брат

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко считает, что президент Чечни Рамзан Кадыров повлиял на его жизнь больше, чем его брат Фёдор.

По словам бойца, глава Чеченской республики часто наставляет его и помогает. Он также отметил, что не делит людей на национальности.

«Могу ли я сказать, что он мне как старший брат? Если вам нравится такое выражение, то можете и так сказать. Он — хороший человек и сделал для меня на сегодняшний день больше, чем мой родной старший брат», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Камил Гаджиев заявил, что планирует проведение боя Емельяненко — Минеев в сентябре.