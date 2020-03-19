Александр Емельяненко: Кадыров сделал для меня больше, чем старший брат

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко считает, что президент Чечни Рамзан Кадыров повлиял на его жизнь больше, чем его брат Фёдор.
Александр Емельяненко: Кадыров сделал для меня больше, чем старший брат
  • © alexemelyanenko
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По словам бойца, глава Чеченской республики часто наставляет его и помогает. Он также отметил, что не делит людей на национальности.

«Могу ли я сказать, что он мне как старший брат? Если вам нравится такое выражение, то можете и так сказать. Он — хороший человек и сделал для меня на сегодняшний день больше, чем мой родной старший брат», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Камил Гаджиев заявил, что планирует проведение боя Емельяненко — Минеев в сентябре.

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