Россияне Непомнящий и Грищук сыграли вничью на турнире претендентов ФИДЕ
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- РИА Новости
Непомнящий играл белыми фигурами, а Грищук — чёрными. В параллельной встрече ещё один россиянин, Кирилл Алексеенко, уступил чёрными американцу Фабиано Каруане.
В турнире претендентов принимают участие восемь шахматистов из разных стран. Победитель получит возможность провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Ранее сообщалось, что Непомнящий обыграл Гири в первом туре турнира претендентов ФИДЕ.