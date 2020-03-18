Россияне Непомнящий и Грищук сыграли вничью на турнире претендентов ФИДЕ

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Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с соотечественником Александром Грищуком в партии второго тура турнира претендентов, который проходит в Екатеринбурге.
Россияне Непомнящий и Грищук сыграли вничью на турнире претендентов ФИДЕ
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Непомнящий играл белыми фигурами, а Грищук — чёрными. В параллельной встрече ещё один россиянин, Кирилл Алексеенко, уступил чёрными американцу Фабиано Каруане.

В турнире претендентов принимают участие восемь шахматистов из разных стран. Победитель получит возможность провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Ранее сообщалось, что Непомнящий обыграл Гири в первом туре турнира претендентов ФИДЕ.

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