Россияне Непомнящий и Грищук сыграли вничью на турнире претендентов ФИДЕ

Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с соотечественником Александром Грищуком в партии второго тура турнира претендентов, который проходит в Екатеринбурге.

Непомнящий играл белыми фигурами, а Грищук — чёрными. В параллельной встрече ещё один россиянин, Кирилл Алексеенко, уступил чёрными американцу Фабиано Каруане.

В турнире претендентов принимают участие восемь шахматистов из разных стран. Победитель получит возможность провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Ранее сообщалось, что Непомнящий обыграл Гири в первом туре турнира претендентов ФИДЕ.