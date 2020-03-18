Тарасова назвала «адским» характер Ягудина

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как олимпийский чемпион Алексей Ягудин научился жить вне спорта.
Тарасова назвала «адским» характер Ягудина
  • АГН «Москва»

«Ягудин обладает адским характером, но при этом он превосходный работник, неважно, о чём идёт речь. После того как ему пришлось из-за травмы оставить спорт, он научился очень многим вещам. Скажу честно: не думала, что он освоит столько всего. Он прекрасно говорит, хорошо ведёт репортажи. Иногда ошибается, но это происходит потому, что он постоянно пробует что-то новое, а в этом случае ошибки неизбежны», — рассказала Тарасова RT.

При этом она отметила, что зачастую Ягудин бывает довольно жёстким в своих комментариях, но призналась, что понимает причину этого.

«Во всём, что касалось работы и ответственных выступлений, сам Ягудин всегда был стопроцентно надёжен. Поэтому он просто не понимает, как можно тяжело тренироваться весь год и так и не суметь перевести эту работу в результат на протяжении всего сезона, выполнить свою основную задачу», — заключила Тарасова.

Ранее она сравнила Ягудина с гладиатором.

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