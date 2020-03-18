Тарасова назвала «адским» характер Ягудина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как олимпийский чемпион Алексей Ягудин научился жить вне спорта.

«Ягудин обладает адским характером, но при этом он превосходный работник, неважно, о чём идёт речь. После того как ему пришлось из-за травмы оставить спорт, он научился очень многим вещам. Скажу честно: не думала, что он освоит столько всего. Он прекрасно говорит, хорошо ведёт репортажи. Иногда ошибается, но это происходит потому, что он постоянно пробует что-то новое, а в этом случае ошибки неизбежны», — рассказала Тарасова RT.

При этом она отметила, что зачастую Ягудин бывает довольно жёстким в своих комментариях, но призналась, что понимает причину этого.

«Во всём, что касалось работы и ответственных выступлений, сам Ягудин всегда был стопроцентно надёжен. Поэтому он просто не понимает, как можно тяжело тренироваться весь год и так и не суметь перевести эту работу в результат на протяжении всего сезона, выполнить свою основную задачу», — заключила Тарасова.

Ранее она сравнила Ягудина с гладиатором.