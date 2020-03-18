Губерниев высказался о словах главы ФЛГР о поражении Большунова на «Ски Туре»
- Александр Большунов
- © Алексей Филиппов/РИА Новости
Вяльбе заявила, что вмешательство одного из тренеров помешало правильной подготовке лыж Большунова, из-за чего россиянин занял седьмое место в решающей гонке и потерял лидерство в общем зачёте многодневки.
«Отличная история про фатальное вмешательство одного неизвестного тренера, который выбрал плохие лыжи Большунову в важной гонке лыжного тура!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Комментатор провёл параллель со случаем, когда на прошлогоднем чемпионате мира женская сборная России стала четвёртой в командном спринте, так как Наталью Непряеву не поставили финишировать.
«Рожа крива — пеняем по традиции на зеркало!» — подытожил Губерниев.
Ранее сообщалось, что чемпионат России по лыжным гонкам перенесён из-за коронавируса.