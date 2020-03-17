Четверо баскетболистов «Бруклина» сдали положительный тест на коронавирус

Четыре баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» сдали положительный тест на коронавирус.

Об этом в Twitter сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Имена игроков не разглашаются. По информации источника, игроки находятся в изоляции. Также изолированы все, кто с ними контактировал, включая соперников, с которыми команда встречалась до приостановления чемпионата.

До этого случая в НБА были официально подтверждены диагнозы коронавируса у игроков «Юты Джаз» Руди Гобера и Донована Митчелла, а также центрового «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда.

Ранее сообщалось, что экс-президент ФК «Реал» Лоренсо Санс находится в реанимации из-за коронавируса.