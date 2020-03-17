Траньков рассказал о пустых прилавках в магазинах США

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, живущий в США, рассказал об обстановке в стране из-за коронавируса.
Траньков рассказал о пустых прилавках в магазинах США
  • Reuters

«В Америке тоже не всё спокойно, в магазинах пустые прилавки. Как в девяностые, все всё скупают. Закрыли каток, минимум на две недели. Завтра могут закрыть общественные места и магазины. Коронавирус шагает по планете широкими шагами», — говорит спортсмен на видео в сториз в Instagram.

В настоящее время случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы более чем в 150 странах мира.

Ранее сообщалось, что чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за коронавируса.

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