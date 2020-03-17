Матчи отбора ЧМ-2022 по футболу в Европе перенесены на неопределённый срок

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Матчи квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре в зоне Европа были перенесены на неопределённый срок.
Матчи отбора ЧМ-2022 по футболу в Европе перенесены на неопределённый срок
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Как сообщили на официальном сайте Польского футбольного союза, изначально матчи квалификационного турнира ЧМ-2022 должны были пройти в июне 2021 года. Однако ввиду изменения даты проведения чемпионата Европы они были перенесены. На данный момент их даты неизвестны.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Кубок Америки по футболу перенесён на 2021 год.

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