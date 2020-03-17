Японский фигурист Крис Рид скончался в возрасте 30 лет

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Японский фигурист американского происхождения Крис Рид, выступавший в танцах на льду со своей старшей сестрой Кэти Рид, скончался в возрасте 30 лет.
Японский фигурист Крис Рид скончался в возрасте 30 лет
  • Reuters

Об этом сообщила его младшая сестра Эллисон Рид в своём Instagram.

По данным СМИ, он умер в результате сердечного приступа.

Рид выступал в дуэте со своей сестрой Кэти с 2003 по 2015 год. Вместе они заняли 17-е и 21-е места на Играх 2010 и 2014 годов. В активе дуэта также золото чемпионата США и семь золотых наград чемпионата Японии.

Затем его партнёршей стала Кана Мурамото, с которой он занял 15-е место на Олимпиаде 2018 года. Дуэт также трижды стал победителем чемпионата Японии.

Ранее сообщалось, что фигуристы Мишина и Галлямов перешли в группу тренера Москвиной.

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