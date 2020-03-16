Вахаев: против Анкалаева можно выпустить трёх таких Куцелаб

Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев не считает преждевременной остановку поединка между Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой, который состоялся на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке.

«Уверен, если бы бой продлился ещё некоторое время, Куцелаба всё равно бы упал. Просто получил бы значительно больше травм. В момент остановки его шатало, он начинал из последних сил вкладываться в удары. Пропустил бы ещё раз — и точно свалился бы. Магомед переиграл его во всех аспектах. Знаю, насколько он сильный боец, ведь сам работал с ним. Против него можно выпустить трёх таких Куцелаб», — заявил Вахаев в интервью RT.

Ранее он выразил мнение, что способен победить чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича.