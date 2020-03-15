Агент Головина назвал логичным шагом продление контракта с «Монако»

Агент Олег Артёмов, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал подписание нового контракта между игроком и клубом.

«Это абсолютно логичный и закономерный шаг. За то время, что Саша находится в команде, он проделал огромный путь, превратившись в одного из лидеров «Монако». Да, потребовалось определённое время на адаптацию, это нормально», — приводит слова Артёмова ТАСС.

Он отметил, что переговоры не были сложными и достаточно быстро удалось найти компромисс и прийти к общему знаменателю с руководством «Монако».

23-летний Головин играет за «Монако», куда он перешёл из московского ЦСКА, с лета 2018 года. В его активе семь голов и восемь голевых передач в 65 матчах.

Ранее сообщалось, что Головин продлил контракт с «Монако».