Агент Головина назвал логичным шагом продление контракта с «Монако»

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Агент Олег Артёмов, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал подписание нового контракта между игроком и клубом.
Агент Головина назвал логичным шагом продление контракта с «Монако»
  • Reuters

«Это абсолютно логичный и закономерный шаг. За то время, что Саша находится в команде, он проделал огромный путь, превратившись в одного из лидеров «Монако». Да, потребовалось определённое время на адаптацию, это нормально», — приводит слова Артёмова ТАСС.

Он отметил, что переговоры не были сложными и достаточно быстро удалось найти компромисс и прийти к общему знаменателю с руководством «Монако».

23-летний Головин играет за «Монако», куда он перешёл из московского ЦСКА, с лета 2018 года. В его активе семь голов и восемь голевых передач в 65 матчах.

Ранее сообщалось, что Головин продлил контракт с «Монако».

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