Футболист «Ромы» рассказал об ограничениях из-за коронавируса

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Полузащитник римского футбольного клуба «Рома» Джастин Клюйверт рассказал, как он проводит свой карантин из-за пандемии коронавируса.
Футболист «Ромы» рассказал об ограничениях из-за коронавируса
  • Reuters

«Я нахожусь дома в Риме уже несколько дней. Я больше не могу. Клуб не разрешает мне выходить из дома, так что я немного тренируюсь для себя здесь. Кроме того, я общаюсь здесь со своей племянницей, она счастлива. Такие нормальные вещи, как поход к парикмахеру, больше невозможны. Я не стригся уже три недели, у меня растёт огромная борода. Хотя волосы совсем ещё детские», — приводит слова Клюйверта De Telegraaf.

Предварительно, все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3 апреля. По официальным данным ни один из футболистов «Ромы» не заразился коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Серия А может быть возобновлена 2 мая.

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