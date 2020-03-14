Чемпионат России по биатлону может быть перенесён на осень

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Чемпионат России по биатлону может быть перенесён на ноябрь в связи с распространением коронавируса.
Чемпионат России по биатлону может быть перенесён на осень
  • РИА Новости

«С вероятностью 99% чемпионат России будет перенесён. Рассматривается вариант его проведения в ноябре, что позволит провести отбор в сборную России на следующий сезон», — приводит ТАСС слова председателя тренерского совета Союза биатлонистов России Евгения Редькина.

Чемпионат России по биатлону должен был состояться с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.

Ранее сообщалось, что IBU отменил эстафеты на этапе КМ в Контиолахти.

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