Чемпионат России по биатлону может быть перенесён на осень

Чемпионат России по биатлону может быть перенесён на ноябрь в связи с распространением коронавируса.

«С вероятностью 99% чемпионат России будет перенесён. Рассматривается вариант его проведения в ноябре, что позволит провести отбор в сборную России на следующий сезон», — приводит ТАСС слова председателя тренерского совета Союза биатлонистов России Евгения Редькина.

Чемпионат России по биатлону должен был состояться с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.

Ранее сообщалось, что IBU отменил эстафеты на этапе КМ в Контиолахти.