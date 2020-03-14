Чемпионат России по биатлону может быть перенесён на осень
- РИА Новости
«С вероятностью 99% чемпионат России будет перенесён. Рассматривается вариант его проведения в ноябре, что позволит провести отбор в сборную России на следующий сезон», — приводит ТАСС слова председателя тренерского совета Союза биатлонистов России Евгения Редькина.
Чемпионат России по биатлону должен был состояться с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.
Ранее сообщалось, что IBU отменил эстафеты на этапе КМ в Контиолахти.