Первые два матча серии «Ак Барс» — «Салават Юлаев» в КХЛ пройдут без зрителей
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ак Барса».
Первые две игры серии состоятся 18 и 20 марта в Казани.
До этого официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова заявила, что в Татарстане перенесут все запланированные на ближайшее время спортивные и культурные мероприятия.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Ранее сообщалось, что французская футбольная Лига 1 приостановлена из-за коронавируса.