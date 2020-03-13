Первые два матча серии «Ак Барс» — «Салават Юлаев» в КХЛ пройдут без зрителей

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Первые два матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса.
Первые два матча серии «Ак Барс» — «Салават Юлаев» в КХЛ пройдут без зрителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ак Барса».

Первые две игры серии состоятся 18 и 20 марта в Казани.

До этого официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова заявила, что в Татарстане перенесут все запланированные на ближайшее время спортивные и культурные мероприятия.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. 

Ранее сообщалось, что французская футбольная Лига 1 приостановлена из-за коронавируса.

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