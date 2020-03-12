Логинов поддержал решение досрочно завершить сезон из-за коронавируса

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Чемпион мира 2020 года биатлонист Александр Логинов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) досрочно завершить сезон.
Логинов поддержал решение досрочно завершить сезон из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Я понимал, что всё к этому идёт. Принимать это решение будет организатор. Я же эту ситуацию поддерживаю на 100%. Последствия могут быть достаточно серьёзные», — заявил Логинов в эфире «Матч ТВ».

Ранее IBU отменил этап КМ по биатлону в Осло.

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