Логинов поддержал решение досрочно завершить сезон из-за коронавируса

Чемпион мира 2020 года биатлонист Александр Логинов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) досрочно завершить сезон.

«Я понимал, что всё к этому идёт. Принимать это решение будет организатор. Я же эту ситуацию поддерживаю на 100%. Последствия могут быть достаточно серьёзные», — заявил Логинов в эфире «Матч ТВ».

Ранее IBU отменил этап КМ по биатлону в Осло.