В IIHF опровергли отмену ЧМ-2020 по хоккею

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В Международной федерации хоккея (IIHF) опровергли информацию об отмене из-за коронавируса чемпионата мира по хоккею — 2020, который должен пройти в Швейцарии.
В IIHF опровергли отмену ЧМ-2020 по хоккею
  • Reuters

«Чемпионат мира по хоккею не отменён. На данный момент статус турнира не изменился», — сказано в сообщении федерации.

Чемпионат мира — 2020 должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Ранее сообщалось, что ЧМ по хоккею будет отменён из-за коронавируса.

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