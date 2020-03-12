В IIHF опровергли отмену ЧМ-2020 по хоккею

В Международной федерации хоккея (IIHF) опровергли информацию об отмене из-за коронавируса чемпионата мира по хоккею — 2020, который должен пройти в Швейцарии.

«Чемпионат мира по хоккею не отменён. На данный момент статус турнира не изменился», — сказано в сообщении федерации.

Чемпионат мира — 2020 должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Ранее сообщалось, что ЧМ по хоккею будет отменён из-за коронавируса.