НХЛ рекомендовала клубам не проводить тренировки и командные собрания

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с заявлением относительно дальнейших действий по борьбе с распространением коронавируса.
НХЛ рекомендовала клубам не проводить тренировки и командные собрания
  • РИА Новости

«Учитывая неопределённость относительно дальнейших шагов в отношении коронавируса, НХЛ рекомендует клубам не проводить сегодня утренние раскатки, тренировки и командные собрания», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.

В США из-за коронавируса приостановила действие другая большая спортивная лига — Национальная баскетбольная ассоциация.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» останется в Денвере после матча с «Колорадо» в ожидании решения НХЛ.

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