СМИ: У баскетболиста «Реала» диагностирован коронавирус
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Как сообщает El Chiringuito, у одного из игроков баскетбольного клуба «Реал» из Мадрида был диагностирован коронавирус. В настоящий момент имя спортсмена не называется, весь состав команды находится на карантине.
Отмечается, что это касается не только основной команды «Реала», но и других возрастов.
Ранее сообщалось, что Единая лига ВТБ может временно приостановить чемпионат из-за коронавируса.