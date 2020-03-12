СМИ: У баскетболиста «Реала» диагностирован коронавирус

Один из баскетболистов мадридского «Реала» сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает El Chiringuito, у одного из игроков баскетбольного клуба «Реал» из Мадрида был диагностирован коронавирус. В настоящий момент имя спортсмена не называется, весь состав команды находится на карантине.

Отмечается, что это касается не только основной команды «Реала», но и других возрастов.

Ранее сообщалось, что Единая лига ВТБ может временно приостановить чемпионат из-за коронавируса.