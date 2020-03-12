СМИ: НХЛ может прервать регулярный чемпионат на три недели из-за коронавируса
- Reuters
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Об этом сообщает Sportsnet.
Обозреватель издания Крис Джонсон также отметил, что сезон НХЛ необходимо приостановить, так как заражённый коронавирусом баскетболист «Юта Джаз» Руди Гобер на прошлой неделе играл в НБА с клубом «Торонто Рэпторс», который делит арену с «Торонто Мэйпл Лифс».
«Даже если играть при пустых трибунах, лига не сможет гарантировать безопасность игроков и персонала», — добавил Джонсон.
Ранее СМИ назвали имя баскетболиста «Юты», у которого обнаружен коронавирус.