СМИ: НХЛ может прервать регулярный чемпионат на три недели из-за коронавируса

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) может приостановить регулярный чемпионат текущего сезона на три недели из-за распространения коронавируса.
СМИ: НХЛ может прервать регулярный чемпионат на три недели из-за коронавируса
  • Reuters
  • © Kirby Lee-USA TODAY Sports

Об этом сообщает Sportsnet.

Обозреватель издания Крис Джонсон также отметил, что сезон НХЛ необходимо приостановить, так как заражённый коронавирусом баскетболист «Юта Джаз» Руди Гобер на прошлой неделе играл в НБА с клубом «Торонто Рэпторс», который делит арену с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Даже если играть при пустых трибунах, лига не сможет гарантировать безопасность игроков и персонала», — добавил Джонсон.

Ранее СМИ назвали имя баскетболиста «Юты», у которого обнаружен коронавирус.

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