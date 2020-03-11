Загитова провела открытую тренировку в Москве
- © Владимир Песня
- РИА Новости
Мероприятие прошло на территории Хлебозавода на Новодмитровской и было организовано спортивным брендом Puma, амбассадором которого является 17-летняя фигуристка.
Помимо Загитовой, в тренировке приняли участие фитнес-блогер Соня Солдатова и мастер спорта по кикбоксингу Мария Николаенко.
После окончания мероприятия представители Team Zagitova подарили фигуристке букет тюльпанов и сделали фото на память.
Ранее сообщалось, что Загитова проведёт открытую тренировку в Москве.