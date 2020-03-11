Загитова провела открытую тренировку в Москве

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела открытую тренировку для своих болельщиков.
Загитова провела открытую тренировку в Москве
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Мероприятие прошло на территории Хлебозавода на Новодмитровской и было организовано спортивным брендом Puma, амбассадором которого является 17-летняя фигуристка.

Помимо Загитовой, в тренировке приняли участие фитнес-блогер Соня Солдатова и мастер спорта по кикбоксингу Мария Николаенко.

После окончания мероприятия представители Team Zagitova подарили фигуристке букет тюльпанов и сделали фото на память.

Ранее сообщалось, что Загитова проведёт открытую тренировку в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить