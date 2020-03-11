Финальный этап Кубка федерации по теннису перенесён на неопределённый срок

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Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение перенести финальную стадию Кубка федерации — 2020 в связи с угрозой распространения коронавируса.
Финальный этап Кубка федерации по теннису перенесён на неопределённый срок
  • © Diorgenes Pandini/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте турнира. Причиной решения стало распространение коронавируса. В Венгрии, где должны были пройти матчи финального этапа. Было введено чрезвычайное положение.

Первоначально матчи Кубка федерации были запланированы на период с 14 по 19 апреля. Новые даты проведения турнира не сообщаются.

На групповом этапе Кубка федерации сборная России должна сыграть с командами Франции и Венгрии.

Ранее сообщалось, что выставочный турнир с участием Медведева и Надаля в США отменён из-за коронавируса.

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