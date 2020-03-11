Финальный этап Кубка федерации по теннису перенесён на неопределённый срок
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Об этом сообщается на официальном сайте турнира. Причиной решения стало распространение коронавируса. В Венгрии, где должны были пройти матчи финального этапа. Было введено чрезвычайное положение.
Первоначально матчи Кубка федерации были запланированы на период с 14 по 19 апреля. Новые даты проведения турнира не сообщаются.
На групповом этапе Кубка федерации сборная России должна сыграть с командами Франции и Венгрии.
Ранее сообщалось, что выставочный турнир с участием Медведева и Надаля в США отменён из-за коронавируса.