Черчесов оценил предложение снять ограничение по количеству президентских сроков в России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил предложение о снятии ограничений президентских сроков главы Российской Федерации Владимира Путина.

«Предложение депутата Терешковой о снятии ограничений президентских сроков для Владимира Путина, как, собственно, и для любого другого кандидата, отмечу как интересное. Ни для кого не секрет, что Владимир Путин является лидером нашего государства и пользуется огромным авторитетом как в России, так и за рубежом», — приводит слова Черчесова РИА Новости.

Депутаты Госдумы после встречи с главой государства поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. Эту поправку внесла в Думу депутат Валентина Терешкова.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет с Венгрией в Лиге наций на «Пушкаш Арене».