В ISU не обсуждают возможную отмену ЧМ по фигурному катанию в Канаде

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Международный союз конькобежцев (ISU) не обсуждает вопрос возможной отмены или переноса чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Канаде.
В ISU не обсуждают возможную отмену ЧМ по фигурному катанию в Канаде
  • Reuters

Как сообщил журналист Филип Херш в своём Twitter, об этом заявил вице-президент ISU Александр Лакерник в ответ на вопрос, не изменилась ли позиция организации по вопросу проведения турнира после информации об отмене женского мирового первенства по хоккею, которое также должно было состояться в Канаде.

Чемпионат мира по фигурному катанию запланирован на 16—22 марта и должен пройти в канадском Монреале.

Ранее сообщалось, что IIHF отменила женский ЧМ по хоккею в Канаде из-за коронавируса.

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