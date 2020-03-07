В ISU не обсуждают возможную отмену ЧМ по фигурному катанию в Канаде

Международный союз конькобежцев (ISU) не обсуждает вопрос возможной отмены или переноса чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Канаде.

Как сообщил журналист Филип Херш в своём Twitter, об этом заявил вице-президент ISU Александр Лакерник в ответ на вопрос, не изменилась ли позиция организации по вопросу проведения турнира после информации об отмене женского мирового первенства по хоккею, которое также должно было состояться в Канаде.

Чемпионат мира по фигурному катанию запланирован на 16—22 марта и должен пройти в канадском Монреале.

Ранее сообщалось, что IIHF отменила женский ЧМ по хоккею в Канаде из-за коронавируса.