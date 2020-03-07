«Атлетико» не сумел обыграть «Севилью» в Примере

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Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Севильей» в матче 27-го тура испанской Примеры.
«Атлетико» не сумел обыграть «Севилью» в Примере
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершилась со счётом 2:2.

«Севилья» забила первой. На 19-й минуте отличился Люк де Йонг. На 32-й минуте «Атлетико» ответил голом Альваро Мораты с пенальти, а спустя четыре минуты Жоау Феликс вывел мадридскую команду вперёд.

На 43-й минуте «Севилья» восстановила паритет благодаря голу Лукаса Окампоса с пенальти.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче Примеры.

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