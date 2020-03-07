«Атлетико» не сумел обыграть «Севилью» в Примере
- Reuters
Встреча, прошедшая на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершилась со счётом 2:2.
«Севилья» забила первой. На 19-й минуте отличился Люк де Йонг. На 32-й минуте «Атлетико» ответил голом Альваро Мораты с пенальти, а спустя четыре минуты Жоау Феликс вывел мадридскую команду вперёд.
На 43-й минуте «Севилья» восстановила паритет благодаря голу Лукаса Окампоса с пенальти.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче Примеры.