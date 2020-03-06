«Спартак» обыграл «Динамо» в матче плей-офф КХЛ

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В матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» одержал победу над «Динамо».
«Спартак» обыграл «Динамо» в матче плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась победой «Спартака» в овертайме со счётом 5:4 (ОТ).

У подопечных Олега Знарка забрасывали Илья Зубов, Артём Фёдоров, Александр Хохлачёв, Патрик Херсли и Михаил Котляревский. У гостей отличились Игорь Полыгалов, Кирилл Лямин, Иван Муранов и Михал Чайковски.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Динамо». Следующий матч серии состоится 8 марта.

Ранее «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче первого раунда плей-офф КХЛ.

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