«Спартак» обыграл «Динамо» в матче плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась победой «Спартака» в овертайме со счётом 5:4 (ОТ).
У подопечных Олега Знарка забрасывали Илья Зубов, Артём Фёдоров, Александр Хохлачёв, Патрик Херсли и Михаил Котляревский. У гостей отличились Игорь Полыгалов, Кирилл Лямин, Иван Муранов и Михал Чайковски.
Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Динамо». Следующий матч серии состоится 8 марта.
Ранее «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче первого раунда плей-офф КХЛ.